Москва, , 19:56 — REGNUM Малые ракетные корабли Балтийского флота России провели учения с условными пусками крылатых ракет «Калибр-НК». Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.

Пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря Mil.ru

В учениях на Балийском море приняли участие экипажи фрегата малых ракетных кораблей (МРК) «Одинцово» и «Зеленый Дол». Они применили ракетные комплексы «Калибр-НК» по кораблям условного противника.

Расчеты ПВО кораблей отразили ракетную атаку условного притивника с помощью комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-М» и артиллерийской установки АК-630М-2 «Дуэт».

Затем личный состав ракетных боевых частей МРК условно уничтожил корабли противника высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК. Пуски были выполнены электронным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет «Калибр».

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