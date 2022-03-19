* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 19 марта, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Решение арестовать на два месяца гражданку России Наталью Ткачёву за её участие в деятельности террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принял 19 марта Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Также Ткачёвой предъявили обвинение в участии в вооружённом формировании. Таким образом, она обвиняется по двум статьям: часть 2 статьи 208 УК РФ и часть 2 статьи 205.5 УК РФ.

Суд отправил Ткачёву в СИЗО на месяц. По словам пресс-секретарь суда Лелы Кокой, на аресте настаивал следователь ГСУ СК по Москве.

Добавим, что Ткачёва может быть приговорена к лишению свободы сроком от восьми до 15 лет по первой статье. А по второй срок может достичь 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.