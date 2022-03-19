Донецк, , 19:55 — REGNUM На сторону Донецкой Народной Республики с начала спецоперации перешли 265 украинских военнослужащих. Об этом сообщили 19 марта в Народной милиции ДНР.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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«С начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ, — говорится в сообщении. — 36 из них находятся в медицинских учреждениях, им оказывается квалифицированная помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью операции, отметил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.