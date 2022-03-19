Свердловская область, 19 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Свердловской области из загородного центра «Таватуй» эвакуировали 55 человек, среди которых 50 детей. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Dave Hogg Пожар

Причиной стало возгорание. В одной из комнат загорелись личные вещи. Возгорание удалось ликвидировать.

Находившиеся в помещении самостоятельно его покинули ещё до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причину ЧП выясняют пожарные дознаватели.