Милан, Италия, 19 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче 30-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Иван Перишич, Артуро Видаль, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Эдин Джеко Лаутаро Мартинес.

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Игор Жулио, Гаэтано Кастровилли, Лукас Торрейра, Альфред Дункан, Риккардо Сапонара, Кшиштоф Пентек, Николас Гонсалес.

Бригада арбитров: Даниэле Киффи | Филиппо Валериани | Ниоколо Пальярдини | Маттео Маркетти | Паоло Валери.

На данный момент «Интер» с семнадцатью победами и 59-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина», набрав 46 очков, располагается пятью позициями ниже.