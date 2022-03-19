Москва, , 20:36 — REGNUM Российская певица и блогер Маргарита Овсянникова (Margo) впервые стала матерью. Об этом она сообщила 19 марта в своём телеграм-канале.

Margo Скриншот с YouTube

По словам артистки, ребёнок родился 18 марта 2022 года — его пол и имя пока держатся в секрете. «Мое счастье, моя любовь, моя новая жизнь», — поделилась Овсянникова.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Маргарита Овсянникова сообщила о том, что скоро выйдет замуж. Дату торжественного события, как и имя жениха она не раскрыла.

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