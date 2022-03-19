Москва, , 19:42 — REGNUM Горняков, оказавшихся заблокированными в шахте «Рудник 4−21» в Донецкой Народной Республике (ДНР), подняли на поверхность, сообщили 19 марта в пресс-службе МЧС ДНР.

Шахта hangela

Всего в блокаде в результате обстрела украинских ВСУ оказались 18 горняков шахты в ДНР. В МЧС отметили, что состояние горняков удовлетворительное, жалоб на здоровье нет.

Всего 19 марта спасатели помогли выйти на поверхность 110 горнякам, в том числе 45 и 47 человек из шахт имени А.А. Скочинского и Челюскинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР на шахте имени Засядько начались перебои с электропитанием после обстрела со стороны украинских боевиков.

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