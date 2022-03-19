Ханты-Мансийск, , 19:42 — REGNUM В Югре на Зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» 19 марта наградили победителей и призёров соревнований по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта».

Сноубордисты из Югры взяли «золото».



Михаил Слинкин — 1 место в группе SB-UL

Алексей Петров — 1 место в группе SB-LL2 Оперативный штаб ХМАО

Соревнования по сноуборду проходили на склонах горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» в Ханты-Мансийске.

В классе SB-UL среди женщин золотую медаль завоевала Лусине Карапетян из Армении, среди мужчин лучшим стал Михаил Слинкин из Югры. «Серебро» на счету представителя Московской области Александра Ахмадулина.

В классе SB-LL11 «золото» завоевал москвич Евгений Слепов. В классе SB-LL2 весь пьедестал почета заняли спортсмены из России. Золотая медаль у спортсмена из Ханты-Мансийска Алексея Петрова, «серебро» — у Всеволода Щеглова из Южно-Сахалинска, «бронза» — у Вячеслава Латышева из Москвы.

«Очень рада, что победила! Соревнования организованы на высшем уровне, трасса отличная! Наша команда получила отличный опыт! — делится впечатлениями сноубордистка из Армении Лусине Карапетян. — Мы только развиваем этот вид спорта у себя, думаю, что благодаря новым знаниям, знакомствам все получится!».

«В Пекине, накануне финальной тренировки, нас всех отстранили со стартов. Конечно, расстроились, но ничего не поделаешь, политика вмешалась в спорт. Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе» — это отдушина для наших спортсменов», — отметил старший тренер сборной команды России по пара-сноуборду Евгений Пронашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта спортсменов из России и Белоруссии отстранили от Параолимпийских игр в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение для отстранённых по политическим мотивам спортсменов провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Игры проходят в хаты-Мансийске с 16 по 21 марта 2022 года. Спортсмены будут соревноваться в шести видах спорта, входящих в паралимпийскую программу: лыжные гонки, биатлон, кёрлинг, сноуборд, горные лыжи, следж-хоккей.

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