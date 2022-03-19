Москва, 19 марта 2022, 19:38 — REGNUM Российские военные отбили очередную бандеровскую базу на Украине и освободили группу мирных жителей, которых националисты удерживали без воды, еды и медикаментов. Об этом 19 марта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он добавил, что бойцы из силовых подразделений Чечни достойно решают поставленные руководством России задачи.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.