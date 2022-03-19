Москва, 19 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Российские военные отбили очередную бандеровскую базу на Украине и освободили группу мирных жителей, которых националисты удерживали без воды, еды и медикаментов. Об этом 19 марта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Government.ru Рамзан Кадыров

«На этот раз российскими войсками была отбита очередная хорошо укреплённая бандеровская база. В ходе этой блестящей операции была освобождена большая группа мирных жителей, которых нацики удерживали всё это время без воды, еды и медицинской помощи… Всех спасённых посадили в спецтехнику и вывезли в безопасное место. Чеченские бойцы им выделили продукты питания, воду и медикаменты, оказали медицинскую помощь», — написал Кадров в телеграм-канале.

Он добавил, что бойцы из силовых подразделений Чечни достойно решают поставленные руководством России задачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.