Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM Задержанный в Екатеринбурге руководитель следственного отдела одного из отделов полиции Альберт Ш. освобождён из изолятора временного содержания. Об этом пишут СМИ.

Уголовное дело

Sledcom.ru

По данным Е1.ru, его выпустили после после истечения 48 часов. Следователи не стали ходатайствовать об аресте или о продлении задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании сотрудника стало известно 17 марта. Оно было произведено в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Силовики пока не дают официальных комментариев.