Москва, 19 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы рассматривают возможность обеспечения в стране эквайринга по картам «Мир». Это вопрос рассматривался на встрече министра туризма Венесуэлы, главы Ростуризма и исполнительного директора АТОР, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Sdelanounas.ru МИР

В АТОР отметили, что сроки введения в Венесуэле расчетов по российским платежным картам «Мир» пока неясны, но тренд обнадеживает.

Также в ходе переговоров обсуждались возможности расширения регулярного и чартерного авиасообщения между Россией и Венесуэлой весной 2022 года, а также вопросы по обеспечению безопасности российских туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, карта «Мир» действует в 10 зарубежных странах — в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.

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