Эн-Набатия, , 19:31 — REGNUM Акции в поддержу российской спецоперации на Украине прошли 19 марта в городе Набатия (Ливан), сообщает РИА Новости. Мероприятия организованы Ассамблеей Российско-ливанских деловых кругов.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

На улицы Набатии вышли жители Ливана и граждане России с портерами российского президента Владимира Путина с надписью «За правду». Кроме того, в городе состоялся автопробег с российскими флагами.

Также в городе прошёл митинг, на котором выступили в поддержку российских действий по демилитаризации Украины известные общественные деятели и представители Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов.

Участники акции заявили, что не согласны с официальной позицией Бейрута, выступившего против российской спецоперации на Украине. Они выразили уверенность, что большинство жителей Ливана — на стороне России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане создают списки добровольцев для участия в операции на Украине