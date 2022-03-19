Эн-Набатия, Ливан, 19 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Акции в поддержу российской спецоперации на Украине прошли 19 марта в городе Набатия (Ливан), сообщает РИА Новости. Мероприятия организованы Ассамблеей Российско-ливанских деловых кругов.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

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На улицы Набатии вышли жители Ливана и граждане России с портретами российского президента Владимира Путина с надписью «За правду». Кроме того, в городе состоялся автопробег с российскими флагами.

Также в городе прошёл митинг, на котором выступили в поддержку российских действий по демилитаризации Украины известные общественные деятели и представители Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов.

Участники акции заявили, что не согласны с официальной позицией Бейрута, выступившего против российской спецоперации на Украине. Они выразили уверенность, что большинство жителей Ливана — на стороне России.