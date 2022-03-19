Донецк, 19 марта, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Энергоснабжение 31 тыс. абонентов Донецка, оставшихся без света в результате обстрелов украинских националистов, возобновлено. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В 16:30 (совпадает с мск) запитаны все обесточенные потребители», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители населенных пунктов Кременец, Луганское и Еленовка в Донецкой Народной Республике остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

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