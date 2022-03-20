Анатолий Кошкин, 20 марта 2022, 09:36 — REGNUM О неискренности премьер-министра Японии Синдзо Абэ, настойчиво набивавшегося в друзья к президенту РФ В. Путину, автору этих строк доводилось не раз писать во времена пресловутого «медового месяца» чуть ли не «братания» двух лидеров. Одно то, что они общались даже в ходе официальных межгосударственных переговоров по именам и на «ты», создавало впечатление доверия и особого расположения друг к другу. Инициатива подобного диковатого в Японии панибратства исходила от японской стороны. Вернее, от возомнивших себя знатоками «русской души» консультантов из окружения Абэ. Один из таких «консультантов» как-то поведал о том, как он обучал японского премьер-министра… целоваться в губы с российскими лидерами.
Памятна и шумная кампания в российских СМИ представления премьером Абэ российскому президенту пресловутой «программы из восьми пунктов» как свидетельства «искреннего стремления» Японии «улучшать жизнь российского народа в различных областях». Программа предусматривала совместную работу в области медицины, повышения продолжительности жизни, энергетики, градостроительства, развития промышленности и в других сферах. О том же, что эта программа — не что иное, как «плата» за согласие Москвы отдать Японии имеющие важное стратегическое и хозяйственное значение южнокурильские острова, российские СМИ скромно умалчивали.
Являвшийся министром иностранных дел в кабинете Абэ Фумио Кисида был против подобного «ухаживания и обхаживания» В. Путина в расчете на получение островов. Став премьер-министром, он официально объявил о полном фиаско плана Абэ обменять экономическое сотрудничество на Курилы. Кисида заявил на днях, что «поставленные его предшественником цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с Россией не удалось достигнуть».
А, следовательно, отменяется и «программа из восьми пунктов», так за шесть лет ничего существенного и не давшая российскому народу. Объявление о ее аннулировании Кисида привязал к проводимой ныне специальной военной операции ВС РФ на Украине. Было заявлено, что-де новые шаги по реализации плана экономического сотрудничества с Россией не представляются возможными из-за ситуации на Украине.
Более того, кабинет Кисиды предпринял меры по подрыву японо-российского торгово-экономического сотрудничества в целом. С этой целью Японией был отменен режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, что должно способствовать реализации американского плана приведения российской экономики в состояние «разорванной в клочья». При этом в качестве «санкций» Токио вводит запрет на экспорт в Россию практически всей номенклатуры ранее закупавшихся нашей страной товаров. Запрещается экспорт примерно 300 наименований продукции: полупроводники, оборудование связи и передовые материалы и ещё 26 технологий, включая программы проектирования машин для производства микросхем, а также нефтеперерабатывающее оборудование и связанные с ним технологии.
Поразительно, но, всемерно ущемляя экономические интересы и нужды России в торговле с Японией, Кисида и его министры, как ни в чем не бывало, довольно цинично заявили о намерении продолжать ввозить в свою страну в прежних объемах российские нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и уголь.
Небезынтересны оценки складывающейся в японо-российских отношениях ситуации, приводимые директором Института экономических исследований России и новых независимых государств Мититака Хаттори, который дал интервью российскому информационному порталу NEWS.ru.
По словам японского эксперта, «стало ясно, что дипломатия бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Россией провалилась. При президенте Путине Россия не примет решения о возвращении двух островов, не говоря уже о четырёх. А с уходом в отставку премьер-министра Абэ в сентябре 2020 года план экономического сотрудничества из восьми пунктов и вовсе утратил актуальность».
Как уже отмечалось, Кисида не поддерживал и кулуарно осуждал унизительную для японской стороны политику явного заигрывания с В. Путиным в расчете на его уступку Курил. Не был он и сторонником «программы из восьми пунктов». Поэтому нынешнее объявление им этой «программы» почившей в бозе — это в известной степени и реванш за фактическое отстранение при Абэ МИД Японии от решения практических вопросов японо-российских отношений. Хаттори говорит по этому поводу:
От себя добавим, что речь идет о «конце эпохи» беспринципного торга за спиной нашего народа таких деятелей, как М. Горбачев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин, А. Козырев о том, как повыгоднее, простите за жаргон, «толкнуть русские Курилы». Недавнее выступление по телевидению президента В. Путина с жестким, но справедливым разоблачением и осуждением таких пекущихся об интересах не своей страны и народа, а подобострастно стремящихся угодить Западу, не забывая, конечно, и свой шкурный интерес, деятелей дает надежду на очищение России от компрадоров, пятой колонны и национал-предателей. Именно к таковым следует отнести и тех, кто все эти годы убеждал власть и народ в большой выгоде от сдачи наших земель Японии, включая тех горе-дипломатов, которые распространяли абсурдные «идеи» о превращении Страны восходящего солнца в случае снятия «территориальной проблемы» в стратегического партнера (?!) России.