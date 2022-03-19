Первомайск, ЛНР, 19 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: … населенный пункт Камышеваха — Первомайск, — говорится в сообщении. — Артиллерийское орудие 122 мм (10 снарядов)».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Березовское в ЛНР обстреляли представители ВСУ.