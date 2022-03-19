Москва, 19 марта 2022, 19:15 — REGNUM Центральный банк России 21 марта 2022 года возобновит торги облигациями федерального займа на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Здание Московской биржи
Здание Московской биржи
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Также будут возобновлены торги в секции фондового рынка. Торги пройдут с 10:00 до 11:00 по мск в режиме дискретного аукциона, а с 13:00 до 17:00 по мск в обычном режиме.

Уточняется, что по остальным инструментам торги на Мосбирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 18 марта.

ИА REGNUM сообщало ранее, Банк России прекратил проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже 28 февраля 2022 года.

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