Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Сотрудничество с Россией выгодно Индии, оно продолжается, несмотря на попытки США ослабить эту связь, пишет 19 марта сайт Vox.

Флаги России и Индии Mil.ru

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В одном из материалов, опубликованных на сайте, отмечается, что Индия, которая очень связана с США, давно ведёт политику «неприсоединения» — ещё со времён холодной войны.

Индия не хочет терять своей автономности, хотя ей не просто балансировать между Москвой и Вашингтоном. Так, несмотря на антироссийские санкции Запада, Индия продолжает вести с Россией торговлю, в том числе в сфере углеводородов.

Кроме того, Россия является важным для Индии поставщиком вооружений: две трети рынка занимают российские поставки, не говоря уже об обслуживании военной техники.

К тому же, в том, чтобы Россия оставалась сильной, заинтересована вся Азия, где такое положение дел позволяет сохранить баланс сил.

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