Орск, Оренбургская область, 19 марта, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области автомобиль наехал на сотрудников полиции. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл 16 марта. Полицейские пытались задержать машиниста депо по подозрению в совершении преступления. Но он скрылся в своей машине и при этом задел двоих сотрудников.

По факту этого ЧП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.