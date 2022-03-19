Вашингтон, 19 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Власти западных стран считают, что Киев дает неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский «оказался перед мучительным выбором на переговорах с Россией».

«По словам американских и европейских должностных лиц, его правительство все еще решает, какие возможности могут быть приемлемыми», — пишет The Washington Post.

Издание уточняет, что ситуация на Украине заставляет Зеленского «рассмотреть возможность уступок России, однако конкретные составляющие каких-либо мирных договоренностей с Россией являются загадкой для лидеров западных стран».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требования, которые Москва выдвинула Украине на переговорах, ведущихся на фоне спецоперации, совершенно минимальные, но и на них Киев не решается под влиянием Вашингтона.

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