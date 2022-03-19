Донецк, , 19:04 — REGNUM Населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Луганское, — говорится в сообщении. — Выпущено пять снарядов калибром 152 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы ДНР освободили от украинских вооружённых формирований 98 населённых пунктов республики.