Москва, 19 марта, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Российскую платежную систему «Мир» в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в Национальном банке Грузии.

Флаг Грузии

Финансовый регулятор отмечает, что прием российской карты «Мир» для оплаты на территории Грузии считается нарушением закона.

«Если организация обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации в Грузии, она нарушает закон. Это будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность», — пояснили в Нацбанк Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время платежная карта «Мир» действует в 10 зарубежных странах.

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