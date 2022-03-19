Неаполь, Италия, 19 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. «Наполи» в матче тридцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал волевую победу над «Удинезе». Игра, проходившая 19 марта в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счетом 2:1.

(сс) RonnyK «Наполи»

Первый мяч на 22-й минуте встречи забил 28-летний испанский фланговый нападающий Жерар Деулофеу после передачи Роберто Перейры — 0:1. В дебюте второй половины форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен восстановил равновесие в счете — 1:1. Через одиннадцать минут Осимхен, оформив дубль, впервые вывел «Наполи» вперед — 2:1. Единственную красную карточку на 82-й минуте получил центральный защитник «Удинезе» Пабло Мари.

Статистика матча («Наполи"/ «Удинезе»)

Удары 20/10

Удары в створ 8/3

Владение 65%/35%

Угловые 7/4

Нарушения 10/12

Составы команд:

«Наполи»: Оспина, Руй, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо (Заноли, 78'), Руис (Мертенс, 46'), Замбо-Ангисса, Политано (Зелиньскиц, 71'), Лоботка, Инсинье (Эльмас, 88'), Осимхен.

«Удинезе»: Сильвестри, Зегелар, Мари, Бекао, Макенго (Самарджич, 76'), Соуза, Удоджи, Лусеро (Соппи, 76'), Перейра (Яяло, 88'), Бето (Пуссето, 67'), Деулофеу.

«Наполи», одержав девятнадцатую победу и набрав 63 очка, временно обошел «Милан» и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.