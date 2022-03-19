Донецк, 19 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от украинских вооружённых формирований 98 населённых пунктов республики. Об этом 19 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар (на территории ДНР)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что жители населенных пунктов Кременец, Луганское и Еленовка в ДНР остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны ВСУ.