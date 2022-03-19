Салехард, , 18:56 — REGNUM На Ямале лекарства от гипертонии можно приобрести с 50%-ной скидкой. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Уже более пяти тысяч ямальцев воспользовались данной мерой поддержки. Она предназначена для пациентов, состоящих на учёте с диагнозом «Гипертоническая болезнь» в медучреждениях ЯНАО.

Препараты для снижения артериального давления можно купить со скидкой в больничных аптеках. Льготные рецепты выписывают участковые врачи.

Кроме того, с 2021 года на Ямале перенесшие инфаркт и инсульт пациенты бесплатно получают лекарства для лечения на дому. За время действия проекта помощь получили 2,5 тыс. жителей региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство западных фармацевтических компаний остаются на российском рынке и продолжают поставки.

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