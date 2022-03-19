Рим, 19 марта 2022, 18:50 — REGNUM В итальянских городах Рим и Пиза прошли митинги против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, сообщает 19 марта РИА Новости.
Кроме активистов USB, в митинге приняли участие антифашистские организации, на мероприятие пришли сотни человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Еревана в митинге в поддержку специальной операции России на Украине приняли участие порядка 1 тыс. человек.
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