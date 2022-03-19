Рим, 19 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. В итальянских городах Рим и Пиза прошли митинги против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО, сообщает 19 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Я не думаю, что власти не знают, что это авиационный трафик гражданских самолётов теперь используется для перевозки военных грузов», — сказал представитель пизанского отделения профсоюза USB Чинция Далла Порта.

Кроме активистов USB, в митинге приняли участие антифашистские организации, на мероприятие пришли сотни человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Еревана в митинге в поддержку специальной операции России на Украине приняли участие порядка 1 тыс. человек.

Читайте также: В Ереване проходит митинг в поддержку спецоперации России