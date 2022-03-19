Москва, 19 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Регионы России на поддержку рынка труда и борьбу с безработицей в условиях введённых в отношении России западных санкций направят более 39 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 19 марта на сайте правительства РФ.

Безработные

Более 25,5 млрд рублей из резервного фонда правительства пойдёт на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Помощью смогут воспользоваться 400 тыс. человек.

На реализацию региональных программ направят более 7 млрд рублей. Сотрудники предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профобучение. Данная мера коснётся 125 тыс. граждан.

Почти 6 млрд рублей направят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания более 100 тыс. человек получат востребованные навыки и около 75 тыс. смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство постарается не допустить роста безработицы с помощью организации общественных работ, заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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