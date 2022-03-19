Донецк, 19 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Жители населенных пунктов Кременец, Луганское и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрелов вооруженных формирований Украины обесточены населенные пункты Кременец, Луганское и часть Еленовки, — говорится в сообщении. — Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка».

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более 250 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР.