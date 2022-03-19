Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Сегодня, 19 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом», занимающим четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Матч обслужил бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Максим Ковалев. Резервный арбитр — Артур Федоров.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев.

«Арсенал»: Антон Коченков, Максим Беляев, Артем Сокол, Урош Радакович, Игорь Смольников, Горан Чаушич, Аяз Гулиев, Эванс Кангва, Зурико Давиташвили, Кингс Кангва, Джордже Деспотович.