19 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, обвинившего бывшего украинского президента Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения Россией специальной военной операции — закрепления в Конституции украинского государства положения о курсе в НАТО.

Оксана Переможенко, , 19:12 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил бывшего украинского президента Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения Россией специальной военной операции — закрепления в Конституции украинского государства положения о курсе в НАТО.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», — приводит 19 марта слова Арестовича издание «Украинские новости».

Заявление Арестовича обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие указали на то, что нынешний киевский режим, похоже, определил Порошенко козлом отпущения. Иные также сравнили украинских политиков с пауками в банке.

«А все эти годы им не давали прочитать Конституцию?» — задался вопросом Дмитрий O., указывая на то, что курс в Североатлантический альянс, прописанный в Конституции Украины, можно было оттуда «убрать».

«Это огонь, товарищи», — смеется Julia F.

«Теперь Порошенко виноват? Козла отпущения ищут», — отметил Zulu.

Заметает Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ты ж мэнэ пидманула, ты ж мэнэ пидвела», — шутит Ellin P.

«О! Нашли крайнего», — добавила Lola.

«Пауки в банке», — пишет Дмитрий.

«Хотя, на самом деле, это может… прощупывание оснований к договору с Россией о внесении изменений в Конституцию с вычеркиванием этого пункта?» — задумался один из участников обсуждения.

«Наконец-то прозрели… Что в НАТО их никто брать не собирался», — отметила Галина.

«Подписали бы уже капитуляцию! Сейчас будут ещё разбираться, кто в чем виноват!» — с сарказмом отреагировала Кристина.

«Шайка комедиантов. Понабрали по объявлению», — иронизирует Оксана Ж.

«Стрелочник наконец-то определен, фух…» — шутит Svetlana.

«Пусть откатывают ещё раньше. Виноват сбежавший Янукович, из-за которого у Порошенко появилась возможность вписать такой пункт. Чего уж мелочиться?» — не без иронии добавила Анастасия П.

«Началось перекладывание ответственности. Надеюсь, Арестович все равно получит срок с перспективой уехать в заполярную колонию строгого режима», — прокомментировал новость Oboy Rulonov.

«Крысы начинают жрать друг друга», — пишет не без сарказма Mike E.

«А то, что сам Зеленский несколько раз во всеуслышание говорил про вступление в НАТО, все уже… забыли, он думает?» — подытожила Светлана.

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