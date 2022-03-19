Оксана Переможенко, 19 марта 2022, 19:12 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил бывшего украинского президента Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения Россией специальной военной операции — закрепления в Конституции украинского государства положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», — приводит 19 марта слова Арестовича издание «Украинские новости».
Заявление Арестовича обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие указали на то, что нынешний киевский режим, похоже, определил Порошенко козлом отпущения. Иные также сравнили украинских политиков с пауками в банке.
«А все эти годы им не давали прочитать Конституцию?» — задался вопросом Дмитрий O., указывая на то, что курс в Североатлантический альянс, прописанный в Конституции Украины, можно было оттуда «убрать».
«Это огонь, товарищи», — смеется Julia F.
«Теперь Порошенко виноват? Козла отпущения ищут», — отметил Zulu.
«Ты ж мэнэ пидманула, ты ж мэнэ пидвела», — шутит Ellin P.
«О! Нашли крайнего», — добавила Lola.
«Пауки в банке», — пишет Дмитрий.
«Хотя, на самом деле, это может… прощупывание оснований к договору с Россией о внесении изменений в Конституцию с вычеркиванием этого пункта?» — задумался один из участников обсуждения.
«Наконец-то прозрели… Что в НАТО их никто брать не собирался», — отметила Галина.
«Подписали бы уже капитуляцию! Сейчас будут ещё разбираться, кто в чем виноват!» — с сарказмом отреагировала Кристина.
«Шайка комедиантов. Понабрали по объявлению», — иронизирует Оксана Ж.
«Стрелочник наконец-то определен, фух…» — шутит Svetlana.
«Пусть откатывают ещё раньше. Виноват сбежавший Янукович, из-за которого у Порошенко появилась возможность вписать такой пункт. Чего уж мелочиться?» — не без иронии добавила Анастасия П.
«Началось перекладывание ответственности. Надеюсь, Арестович все равно получит срок с перспективой уехать в заполярную колонию строгого режима», — прокомментировал новость Oboy Rulonov.
«Крысы начинают жрать друг друга», — пишет не без сарказма Mike E.
«А то, что сам Зеленский несколько раз во всеуслышание говорил про вступление в НАТО, все уже… забыли, он думает?» — подытожила Светлана.
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