Донецк, 19 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 19 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… г. Донецк (Петровский район), — говорится в сообщении. — Выпущено восемь снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что три населенных пункта в ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).