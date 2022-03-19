Москва, 19 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Требования, которые Россия выдвинула Украине на переговорах, ведущихся на фоне спецоперации, совершенно минимальные, но и на них Киев не решается под влиянием Вашингтона, заявил 19 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров на мероприятии «Лидеры России».

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Комментируя ход российско-украинских переговоров, глава МИД РФ отметил, что Киев начал их «с отбывания номера». Не сразу, но диалог всё же наладился. Тем не менее, нет сомнений, что украинских участников переговоров «держат за руку, скорее всего американцы».

США, отмечает Лавров, не дают украинской делегации согласиться на требования, выдвигаемые Киеву Москвой. Хотя они «абсолютно минимальны», подчёркивает глава российской дипломатии.

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Напомним, в настоящее время российско-украинские переговоры, которые начались вскоре после старта спецоперации ВС РФ на Украине, идут заочно — в видеоформате.