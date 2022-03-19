Москва, 19 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. На программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса дополнительно направят 14,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Отмечается, что в 2022 году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным ставкам.

Данное решение правительства расширит доступ предпринимателей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для микро‑ и малого бизнеса, по ставке 13,5% — для средних предприятий. С учетом повышение ключевой ставки ЦБ РФ, такие займы будут востребованы.

Как сообщало ИА REGNUM, реструктуризацию долга компаниям и гражданам, у которых имеются кредиты с плавающей ставкой, позволит российское правительство.

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