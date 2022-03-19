Москва, , 18:30 — REGNUM Россия хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для Москвы, так и для Украины и всей Европы, заявил 19 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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Министр напомнил, что цель спецоперации заключается в защите гражданского населения, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет.

«Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет», — сказал Лавров в интервью RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.