Грозный, 19 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над грозненский «Ахматом» со счетом 3:2.

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Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметились Рифат Жемалетдинов (10' Вильсон Изидор), Вильсон Изидор (54' Ян Кухта) и Ян Кухта (63' Рифат Жемалетдинов). Два гола «Ахмата» забили Александр Трошечкин (20' Даниил Уткин) и Даниил Уткин (45+4').

Составы команд:

«Ахмат»: Гудиев, Тодорович, Лысцов, Семенов, Богосавац, Швец (Коновалов, 46'), Уткин (Конате, 84'), Тимофеев (Архипов, 67'), Бериша (Умаев, 84'), Харин (Карапузов, 68'), Трошечкин.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампаси, Рыбус (Тикнизян, 46'), Баринов, Керк, Изидор, Жемалетдинов, Бабкин, Кухта (Марадишвили, 90').

«Локомотив», одержав девятую победу в сезоне и набрав 34 очка, обошел «Ахмат» и поднялся на шестую позицию. «Ахмат» с 31-м очком опустился на седьмую строчку.

В текущем сезоне на счету новичка «железнодорожников» два забитых мяча и одна результативная передача в четырех матчах за московский клуб во всех турнирах. Кухта выступает за «Локомотив» с 12 января 2022 года после перехода из пражской «Спарты» за 5 миллионов евро.