Лондон, 19 марта, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, каталонская «Барселона» проявляет интерес к 25-летнему воспитаннику мадридского «Реала» Серхио Регилону, выступающему за лондонский «Тоттенхэм».

Антон Зайцев Серхио Регилон

Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 19 сентября 2020 года после перехода из «Реала» за 30 миллионов евро. При этом у «сливочных» есть возможность обратного выкупа защитника за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 на счету Серхио Регилона 5 (2+3) очков по системе гол+пас. Также испанец получил четыре желтые карточки.

Трансферная стоимость атакующего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.