Москва, , 18:18 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине сорвала антироссийский проект Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с финалистами трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, у России на фоне враждебных планов стран Запада не было выбора в вопросе начала боевых действий.

Лавров подчеркнул, что масштабные санкции против России в этом разрезе стали реакцией Запада на срыв его планов. Западные страны будто «сорвался с цепи», подчеркнул он.

«Это все лишь доказывает одно — проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей в Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия в политике никогда друзей не предает. Венесуэла нам друг, Иран — очень близкое РФ государство.

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