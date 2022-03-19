Валенсия, Испания, 19 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Руководство «Валенсии» планирует продлить контракт с 26-летний фланговым атакующим защитником сборной Испании Хосе Луисом Гайя. Об этом 19 марта сообщила журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

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Текущее соглашение Гайя с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2023 года. В январе 2023 года футболист сможет подписать предварительный контракт с другим европейским клубом.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Валенсии», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Гайя принял участие в семнадцати турах чемпионата Испании 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Испании на счету защитника один гол в трех матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.