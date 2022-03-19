Москва, 19 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. США в нынешних сложных для страны экономических условиях решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Об этом, сегодня, 19 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она уточнила, что Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием правительства России.

«За доносительство и стукачество власти США обещают граждан материальное вознаграждение», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, активного переговорного процесса России с США сейчас нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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