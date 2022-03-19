Кудымкар, Пермский край, 19 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Кудымкаре Пермского края бизнесмен осуждён за уничтожение лесных насаждений на общую сумму 2,716 млн рублей. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По данным следствия, 50-летний местный житель обеспечил вырубку 566 деревьев. Среди них оказались пихты, берёзы, ели и осины. При этом к работе он привлёк другого бизнесмена, обманув его насчёт законности своих действий.

Суд оштрафовал виновного на 500 тыс. рублей. Также его обязали возместить причинённый ущерб.