Москва, 19 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Правительство России решило открыть официальную группу в социальной сети «Одноклассники». Об этом сегодня, 19 марта, сообщается на сайте правительства РФ.

Martinsson Serg Соцсеть

Решение принято для того, чтобы российские граждане, могли получать достоверную информацию о решениях и мерах, принимаемых правительством из первых рук и в доступном формате.

В группе «Правительство России» будет ежедневно размещаться информация о поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей, а также отчёты о значимых мероприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские пользователи получили возможность авторизации в социальных сетях через портал «Госуслуги».

Читайте подробнее: В России разрешили авторизацию в соцсетях через портал госуслуг