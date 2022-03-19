Бирмингем, Великобритания, , 18:05 — REGNUM 19 марта в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

ФК «Арсенал»

Единственный мяч на 30-й минуте встречи забил 20-летний фланговый полузащитник сборной Англии Букайо Сака. Желтые карточки получили Джейкоб Рэмзи, Тайрон Мингс, Джон Макгинн, Гранит Джака, Седрик Суареш и Томас Парти.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи — Саймон Беннет и Марк Шолес.

Составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Джейкоб Рэмзи (Бертран Траоре, 69'), Эмилиано Буэндиа (Леон Бэйли, 69'), Олли Уоткинс (Дэнни Ингз, 82'), Филиппе Коутиньо.

«Арсенал»: Бернд Лено, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Сердик Суареш, Томас Парти, Букайо Сака (Николя Пепе, 69'), Гранит Джака, Мартин Эдегор (Роб Холдинг, 86'), Эмиль Смит-Роу, Александр Ляказетт (Эдуард Нкетиа, 78').

«Арсенал», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 54 очка, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 36-ю очками осталась на девятой строчке.