Оренбуржец стал фигурантом уголовного дела из-за угрозы убийством
Матвеевский район, Оренбургская область, 19 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Матвеевском районе Оренбургской области 30-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
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Уголовное дело
Преступление было совершено в его доме. Он избил свою сожительницу и угрожал её убить. Женщина восприняла угрозу всерьёз и обратилась в полицию.
Проводится расследование. Нападавшему грозит до двух лет заключения.