Матвеевский район, Оренбургская область, 19 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Матвеевском районе Оренбургской области 30-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ru.torange.biz Уголовное дело

Преступление было совершено в его доме. Он избил свою сожительницу и угрожал её убить. Женщина восприняла угрозу всерьёз и обратилась в полицию.

Проводится расследование. Нападавшему грозит до двух лет заключения.