Москва, 19 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Украины после начала специальной операции России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба ФСБ.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

«ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века)», — говорится в сообщении.

В ФСБ также не исключили возможность дрейфа сорванных мин, установленных украинскими военными, в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России впервые с начала специально операции на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удар пришелся по складу украинских военных.

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