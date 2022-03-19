Донецк, 19 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению… населенный пункт Сигнальное,… населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина);… населенный пункт Еленовка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Березовское в ЛНР.