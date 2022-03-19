19 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине и создавать там бесполетную зону.

Мирослава Романенко, , 18:09 — REGNUM Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине и создавать там бесполетную зону. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном 19 марта.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление политика обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine / УКРАИНА». Некоторые участники обсуждения указали на то, что украинская пропаганда, несмотря на заявления официальных лиц НАТО, убеждает украинцев в обратном.

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«Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на территории Украины и создавать здесь бесполётную зону. Аналогичного мнения придерживается и глава Пентагона Ллойд Остин, исключивший участие войск США в боевых действиях. Так зачем воевать самим, если для этого пока ещё есть Украина?» — с сарказмом поинтересовался автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Интересно, как же так? В украинских пабликах разгоняется вовсю версия, что, мол, ещё одну неделю, максимум десять дней надо потерпеть, а потом на… Украину зайдут войска НАТО… Так почему же натовские министры в ФРГ и США говорят иначе? По-моему, они не врут. Или я ошибаюсь?» — задалась вопросом Татьяна.

«Нет, не врут», — ответила Татьяне Anna S.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это всё методы воздействия на толпу. Выдать желаемое за действительное… Сейчас уже за кордоном смелее высказывания, — не прибрать ли в добрые руки западную границу. Все-таки должок за пушечки надо б отдавать», — ответил Татьяне I G.

«Кому верить?..» — с сарказмом поинтересовался Феофан.

«Зеленский и его шайка… прекрасно осознают это, но каждый день войны — это миллионы долларов, которые можно распилить и украсть. Поэтому нам будут рассказывать про «скорую перемогу» (победу — М. Р.) и про «потерь нет». Просто жизни украинцев стоят денег, и их нужно продать подороже», — прокомментировал заявление министра обороны ФРГ автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Не удивлюсь если ещё и НАТО переобуется и начнет Украину прессовать», — с сарказмом отреагировал Алексей.

«Во-во, выставят так, что Украина их обманула… [и] надо помочь России добить фашистов, и все заслуги себе припишут…» — с иронией ответил Алексею Lord.

«Столько денег туда вбухивают сочувствующие, кто же от них откажется? Вот и будут нацики воевать до последнего украинца», — пишет Swet.

«Но [министр] забыла добавить, что на военные базы в Польше уже переброшено… [немало] вооружений НАТО…» — подытожил Eugene.

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