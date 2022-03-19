Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Американцы отправляли спецназ на Украину для обучения украинских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ Райан Хиллсберг 19 марта в эфире Fox News.

Инструктор США на Украине U.S. Army

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Ссылаясь на данные отчётов, которые прошли через его руки, Хиллсберг заявил, чтоофицеры военизированных формирований ЦРУ ездили на Украину. Это происходило после 2014 года, когда, напомним, на Украине произошёл государственный переворот и началась гражданская война.

Спецслужбист отметил, что отправляемые на Украину американские специалисты помогали обучать украинских военных, он заявил, будто это было «необходимо». Американец сказав, что отправка не афишировалась и что многие не знали об этом, добавил:

«Мы оказываем такого рода поддержку регулярно и во всех частях мира».

Напомним, Запад все восемь лет гражданской войны на Украине обвинял Россию в том, что она поставляет армию в Донбасс.

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