Вашингтон, 19 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Американцы отправляли спецназ на Украину для обучения украинских военных, заявил бывший сотрудник ЦРУ Райан Хиллсберг 19 марта в эфире Fox News.

U.S. Army Инструктор США на Украине

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Ссылаясь на данные отчётов, которые прошли через его руки, Хиллсберг заявил, что офицеры военизированных формирований ЦРУ ездили на Украину. Это происходило после 2014 года, когда, напомним, на Украине произошёл государственный переворот и началась гражданская война.

Спецслужбист отметил, что отправляемые на Украину американские специалисты помогали обучать украинских военных, он заявил, будто это было «необходимо». Американец сказав, что отправка не афишировалась и что многие не знали об этом, добавил:

«Мы оказываем такого рода поддержку регулярно и во всех частях мира».

Напомним, Запад все восемь лет гражданской войны на Украине обвинял Россию в том, что она поставляет армию в Донбасс.